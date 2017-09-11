Almanya'dan Türkiye'ye Gözaltı Tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schfer, kendilerine hafta sonunda İstanbul'da Türk kökenli Alman vatandaşı bir çiftin gözaltına alındığı konusunda ciddi bilgiler ulaştığını söyledi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schfer, yaptığı açıklamada Bakanlığa hafta sonunda İstanbul'da Türk kökenli Alman vatandaşı bir çiftin gözaltına alındığı konusunda ciddi bilgiler ulaştığını belirtti. Türk yetkililerin çiftin gözaltına alınması konusunda kendilerine resmi bir bilgi vermediğini söyleyen Schfer, iki kişiden birinin serbest bırakıldığını ancak kendisine yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu belirtti. "Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında bulunacak mı?" sorusuna Sözcü Schfer, "Şu an böyle bir plan yok" yanıtını verdi. Schfer, vatandaşlar için çok büyük önem taşıyan Dışişleri Bakanlığının seyahat ve güvenlik uyarılarının siyasi amaçlar için kötüye kullanılmasının istenmediğini belirtti. Türkiye'ye gitmeyi planlayan her Alman vatandaşının ülkede olup bitenlerle ilgilenmek zorunda olduğunu söyleyen Schfer, "Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen herkesin başına gelebilir. Bu üzücü bir gerçek" dedi. - BERLİN