Almanya'dan Türkiye Açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, "Şansölye, Türkiye'ye silah ihracatının genel olarak durdurulmasını reddediyor" dedi.

Almanya'dan Türkiye Açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, "Şansölye, Türkiye'ye silah ihracatının genel olarak durdurulmasını reddediyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com