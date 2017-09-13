Almanya'dan Türkiye Açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, "Şansölye, Türkiye'ye silah ihracatının genel olarak durdurulmasını reddediyor" dedi.
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