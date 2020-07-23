Almanya'dan tatil için geldiği Kuşadası'nda kalbinden bıçaklandı AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, tatil için Almanya'dan gelen gurbetçi Olcay Savandıra, tartıştığı M.C.T. tarafından kalbinden bıçaklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, tatil için Almanya 'dan gelen gurbetçi Olcay Savandıra, tartıştığı M.C.T. tarafından kalbinden bıçaklandı. Savandıra, tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli yakalandı. Olay, Türkmen Mahallesi Ülgen Sokak üzerinde, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi Olcay Savandıra, sahile doğru yürüdüğü İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, M.C.T ile çarpıştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.C.T., kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçağı, Savandıra'nın kalbine sapladı. Yaralanan Olcay Savandıra, ihbar üzerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan gurbetçi, Durumu ağır olan gurbetçi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edildi. Olay yerinden koşarak kaçan M.C.T. ise Türkmen Camii önünde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.C.T.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

- Aydın - Aydın Kaynak: DHA