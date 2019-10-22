Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası kontrol mekanizmalı' güvenli bölge önerisi

22.10.2019 12:13

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde aralarında Türkiye ve Rusya'nın da olduğu uluslararası bir kontrol mekanizmasına bağlı bir "güvenli bölge" oluşturulmasını önerdi.



Berlin yönetimi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 'güvenlik koridoru' açmak için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı uluslararası hukukun bir ihlali olarak görmüş ve Türkiye'ye silah ihracatına sınırlama getirmişti. Euronews.com'da Görüntüle