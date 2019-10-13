Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Fransız hükümeti Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı. Çarşamba gününden bu yana, Türkiye'ye silah satışını durduran ülke sayısı 5'e yükseldi

13.10.2019 00:21
Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Fransa Türkiye'ye yaptığı silah ihracatını askıya aldığını açıkladı.


Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışının askıya alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et