Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Fransız hükümeti Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı. Çarşamba gününden bu yana, Türkiye'ye silah satışını durduran ülke sayısı 5'e yükseldi
Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Fransa Türkiye'ye yaptığı silah ihracatını askıya aldığını açıkladı.
Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışının askıya alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle