Almanya'dan sonra Avusturya'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Almanya'dan sonra Avusturya'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Almanya'dan sonra Avusturya'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı bazı kasabalarda sağanak sele yol açarken, bu bölge için afet uyarısında bulunuldu.

Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı bazı kasabalarda sağanak sele yol açarken, bu bölge için afet uyarısında bulunuldu.

Salzburg'a bağlı Hallein başta olmak üzere Mittersill, Saalfelden, Thalgau gibi kasabalarda etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Hallein Belediye Başkanı Alexander Stangassinger, basına yaptığı açıklamada, sağanak yağışın sele yol açtığı kasabada vatandaşların evlerin kiler, bodrum ve mahzenlerine inmemeleri uyarısında bulundu.

Stangassinger, selden birçok yerleşim yerinin etkilendiğini, tehlikeli bölgelerde bulunan vatandaşların helikopterlerle kurtarılması gerektiğini söyledi.

Afet riski seviyesinin turuncuya çıkartıldığı bölgede, sel baskınları nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Başbakan Sebastian Kurz da Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun yağış ve kötü hava koşullarının ülkenin bazı bölgelerinde ciddi hasara yol açtığını, su baskınları ve selden etkilenenlere gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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