Almanya'dan Siber Hazırlık

AJANSIN kuruluşunu, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, birlikte düzenledikleri basın toplantısında duyurdu. Bakan von der Leyen, ajansın, yeni teknolojilere yatırım yapacağını ve kritik dijital altyapıyı koruyacağını söyledi. Ajansın AB ile ortak projelerde çalışacağını ifade eden Leyen, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından ajansın desteklendiğini ve ortak yönetileceğini bildirdi.

Yeni kurulan ajans, ülkenin, siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştırmayı ve kendi siber silahlarını geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor. Almanya'nın yeni siber güvenlik ajansının, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'nı (DARPA) örnek alması bekleniyor.