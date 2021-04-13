Almanya'dan Senegal'e giden Türk hayırseverler, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi

Almanya'dan Senegal'e yardım için giden Türkler arasında bulunan iki hayırsever, köyleri ve evleri dolaşarak ihtiyaç sahiplerine maddi destekte bulundu, bakkal borçlarını kapattı.