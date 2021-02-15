Almanya'dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz

Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.