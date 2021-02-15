Almanya'dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz
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Almanya'dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz

15.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:20
Almanya'dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz

Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.

Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Silahlı ihtilaflarda kesinlikle uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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