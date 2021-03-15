Almanya'dan Rusya'ya "Kırım'ı Ukrayna'ya iade et" çağrısı
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Almanya'dan Rusya'ya "Kırım'ı Ukrayna'ya iade et" çağrısı

15.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:22
Almanya'dan Rusya'ya

Almanya 7 yıl önce Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi.

Almanya 7 yıl önce Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayarak, "Bu ilhakla Rusya uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etti ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Avrupa düzenini sorguladı. Rusya'ya Ukrayna'nın Kırım topraklarındaki egemenliğini tesis etmesini kabul etmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Seibert, Rus hükümetini insan haklarına saygı göstermeye de çağırarak ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı bulduğu referandumun ardından 18 Mart 2014'te iki milyonu aşkın nüfuslu Kırım'ı ilhak etmişti.

AB, ilhak nedeniyle Rusya'ya karşı halen geçerli olan bir takım yaptırımlar getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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