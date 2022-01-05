Almanya'dan Omicron varyantına karşı yeni strateji: Aşı olmayanlara ek kısıtlamalar getirilecek

Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs vakalarında rekor artış bekleyen Almanya, felaket senaryosunun önüne geçebilmek için yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Cuma günü federal hükümetin eyalet hükümetleriyle toplantısında son hali verilecek planın ana hatlarını, Redaktionsnetzwerks Deutschland’a verdiği demeçte açıkladı.

Yeni plan, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmayı hedefliyor. Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirerek ağır hastalanabileceklerin sayısını azaltmak da dahil yeni bir dizi önlemle, yoğun bakımların ve sağlık sisteminin büyük bir krize girmesini engellemeyi amaçlıyor.

Sosyal temaslar daha da kısıtlanacak

Sağlık Bakanı Lauterbach, virüsün hızla yayılmasını önlemek için sosyal temasların daha da kısıtlanması gerektiğini, buna yönelik yeni tedbirler almak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Lauterbach, ülke genelinde tam kapanma önlemleri almayı planlamadıklarını söylemekle birlikte, “Üzerimize gelen ağır dalgaya karşı koyabilmek için ne yazık ki kısıtlamaların sertleştirilmesi kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

Bakan, temaslara kısıtlamalar konusunda hazırladıkları yeni önerilerin ayrıntılarını Cuma günü açıklayacaklarını söyledi.

Aşısızlara bir kez daha çağrı yapılacak

Almanya'da, aşılamaya büyük önem verilmesine rağmen, 18 yaş üstü nüfusta hiç Covid aşısı olmayanların oranı yaklaşık yüzde 16.

Sağlık Bakanı Lauterbach, Omicron varyantı nedeniyle özellikle hiç aşı yaptırmayanların hastalığı ağır geçirme riskiyle karşı karşıya bulunduklarını belirterek, kısıtlamaların özellikle bu kişilerin için büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Aşı olmayanların yoğun bakımlık olmalarını önlemek istiyorum” diyen Bakan, aşı konusunda kararsız olanlara ve kuşku taşıyanlara bir kez daha çağrıda bulunarak, “Aşı olmamış olanlar en azından hemen ilk aşılarını yaptırmalı” dedi.

18 yaş üstündekilere aşı yükümlülüğü

Aşısızların en büyük risk grubunda olmaları nedeniyle, yeni kısıtlamaların özellikle bu kesime yönelik önlemler içermesi bekleniyor.

Ayrıca genel bir aşı olma yükümlülüğünü öngören yasal düzenlemenin Federal Meclis’te oylamaya sunulmasına yönelik hazırlıklar da sürüyor.

Sağlık Bakanı Lauterbach, 18 yaş üstündekiler için aşı yükümlülüğü getirecek bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda geç adım atılmasının, virüsün çok yüksek bir oranda yayılmasına yol açabileceğine dikkat çeken Lauterbach, yasal düzenlemenin kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu.

Üçüncü doz aşılara hız verilecek

Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) bu hafta hükümete sunduğu çalışmaya göre, Omicron varyantının rekor sayıda ağır vakalara yol açmasını engelleyebilmek için, iki doz aşı yaptırmış olanlara, bir an önce hatırlatıcı üçüncü dozların yapılması gerekiyor.

Bakan Lauterbach, RKI’nın hesaplamaları ışığında, Omicron dalgasının etkisini azaltabilmek için, ikinci dozu olmuş olanların yüzde 80’nin, önümüzdeki günler içerisinde üçüncü doz aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Hükümetin bu yeni hedefi uyarınca, yaklaşık 15 milyon kişinin bu ay içerisinde hatırlatıcı dozlarını yaptırmalarını gerektiriyor.

Kendisi de epidemiyoloji (salgın hastalıklar) profesörü olan Lauterbach, Omicron dalgasına karşı koyabilmek için, bir yandan yeni temas kısıtlamaları getireceklerini, diğer yandan aşılamaya hız vereceklerini, bu sayede virüsün bulaşma katsayısını (R değerini) düşürebilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karantina süresi kısaltılacak

Hükümet, Omicron vakalarının önümüzdeki günlerde hızlı artış göstermesi durumunda, hastaneler, bakım evleri, polis, itfaiye gibi kurumlarda personel sıkıntısı yaşanabileceği düşüncesiyle, karantina kurallarında da değişikliğe gitmeyi değerlendiriyor.

Omicron varyantında, virüsün kuluçka süresi ve kişilerin virüsü bulaştırdıkları sürenin daha kısa olduğunu, hastalığın daha hafif geçirildiğini belirten uzmanlar, temaslılar ve semptom göstermeyenler için karantina süresinin 5 güne çekilebileceğini kaydediyorlar.

Mevcut kurallara göre Almanya'da bir Covid-19 hastası ile yakın teması olanların en az 10 gün evde karantinada kalması gerekiyor.

Karantina ve izolasyon süresinin kısaltılması konusunda kararların da Cuma günü, federal hükümet ile eyalet hükümetleri arasında yapılacak görüşmede netleştirilmesi bekleniyor.

Eyaletler ve yerel yönetimler teyakkuzda

Öte yandan, Omicron dalgası sırasında ulaşım, su, elektrik ve ısınma gibi temel altyapı hizmetlerinin aksamasını önlemek için acil eylem planları üzerinde de çalışıldığı bildirildi.

Personel sıkıntısı yaşanmasını önlemeye dönük planlamalar yapıldığı, çalışanların farklı gruplara bölünerek, gruplar arasında temasın önlenmesinin gözetildiği, acil durumlarda çalışanların tatilden geri çağrılması gibi süreçler öngörüldüğü aktarılıyor.

Organlar hafif vakalarda da zarar görebiliyor

Bu arada Hamburg Üniversite Hastanesi’nin, aşı olmamış olanlarda koronavirüs enfeksiyonları ile ilgili yürüttüğü bir araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya göre hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de virüsün orta vadede kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarında, yine hastalığın hafif seyrettiği kişilerde artan oranda derin toplardamar pıhtılaşmasına da rastlandığına dikkat çekildi.

Endişelendiren rakamlar

Çarşamba günü 58,912 yeni Covid-19 vakasının görüldüğü Almanya’da, koronavirüse bağlı 346 ölüm kayıtlara geçti.

Bugün açıklanan verilere göre, ülkede 7 bin 27 yeni Omicron vakası tespit edilirken, Kasım ayından bu yana kayıtlara geçen Omicron vakalarının sayısı 42 bin 556’ya yükseldi.

Yılbaşı tatili döneminde daha az sayıda test yapılması, personel azlığından ötürü raporların RKI’ya iletilmesinin gecikmesi nedeniyle, gerçek sayının bunun çok üstünde olabileceği dile getiriliyor.

Omicron’un çok daha bulaşıcı bir virüs olması, vaka sayılarının her iki günde bir katlanıyor olması, yetkilileri endişelendiren konuların başında geliyor.

Almanya’da halen yoğun bakımlarda 3 bin 670 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

Bunların yaklaşık yüzde 60’ını, entübe edilen hastalar oluşturuyor.