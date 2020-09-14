Almanya'dan Navalni açıklaması: Yatağından kalkabiliyor Rusya'da zehirlendiği iddialarıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülen ve tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin durumunun iyiye gittiği ve yataktan kalkabildiği açıklandı.

Rusya'da zehirlendiği iddialarıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülen ve tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin durumunun iyiye gittiği ve yataktan kalkabildiği açıklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalni'nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve yatağından kalkabildiği duyuruldu. Klinikten yapılan açıklamada, "Aleksey Navalni'nin durumu iyileşmeye devam ediyor. Mekanik ventilasyondan başarıyla çıkarıldı. Kısa bir süre için yatağından kalkabiliyor" denildi.

Kaynak: DHA