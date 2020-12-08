Almanya'dan Macaristan ve Polonya'ya bütçe çağrısı
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Almanya'dan Macaristan ve Polonya'ya bütçe çağrısı

08.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:52
Almanya'dan Macaristan ve Polonya'ya bütçe çağrısı

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1,8 trilyon avroluk Avrupa Birliği (AB) bütçe ve kurtarma paketine ilişkin, "Vatandaşlarımız için gerekli olan desteği daha fazla geciktirmek sorumsuzluk olur.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1,8 trilyon avroluk Avrupa Birliği (AB) bütçe ve kurtarma paketine ilişkin, "Vatandaşlarımız için gerekli olan desteği daha fazla geciktirmek sorumsuzluk olur." dedi.

Roth, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının video konferansla gerçekleştirdiği toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

AB liderlerinin temmuz ayında çok kapsayıcı bir ekonomik pakette uzlaştıklarını anımsatan Roth, "Tüm üye ülkeler, hukukun üstünlüğünün Birliğin temel değerlerinden biri olduğu konusunda mutabık." dedi.

Roth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin sosyal ve ekonomik sonuçlarının her geçen gün daha fazla görünür bir hal aldığına işaret ederek, "Vatandaşlarımız için gerekli olan desteği daha fazla geciktirmek sorumsuzluk olur. Pek çok üye ülke için çok kritik olan mali desteği hızlı bir şekilde sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı

Toplantıda, perşembe ve cuma günü Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi hazırlıkları yapacaklarını anlatan Roth, Kovid-19'un da gündemlerinde yer aldığını, durumun çok kaygı verici olmakla birlikte özellikle aşı konusunda önemli ilerleme olduğunu kaydetti.

Polonya ve Macaristan vetosu

Polonya ve Macaristan, AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıkarak AB'nin toplam 1,8 trilyon avroluk gelecekteki bütçesi ve salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını engelliyor.

İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyor.

AB liderlerinin, 2021-2027 bütçesi konusunda yıl bitiminden önce uzlaşamaması halinde AB'nin bütçe harcamaları sınırlandırılıyor. Bu durumda AB'nin aylık harcamaları bir önceki yıl bütçesinin 12'de 1'i seviyesinde tutuluyor.

AB Dönem Başkanı Almanya, bu konuda anlaşma sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütüyor.

Söz konusu bütçe ve kurtarma programının, 27 üye ülkenin oy birliği yerine Macaristan ve Polonya olmadan 25 AB ülkesi tarafından hayata geçirilmesine yönelik çeşitli girişimler de bulunuyor.

Geliştirilmiş iş birliği prosedürü kapsamında, oy birliği sağlanamayan durumlarda AB içinde bir grup ülke farklı biçimde kararlar alabiliyor. Bu durumda, AB bütçesine sağladığı katkıdan daha fazla fondan yararlanan Macaristan ve Polonya'nın, paket dışında tutulması ve AB mali kaynaklarını kaybetmesi öngörülüyor. Ancak bu iş birliği prosedürünün de uygulanması oldukça uzun bir süreç alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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