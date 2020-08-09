Almanya'dan Lübnan'a giden Türk gurbetçi patlama anını anlattı Almanya'nın Stuttgart şehrinden Lübnan'a giden Türk gurbetçi Serkan Eren, Beyrut'ta meydana gelen patlama anında yaşadıklarını " Patlama esnasında büyük bir kaçış vardı.

Almanya'nın Stuttgart şehrinden Lübnan'a giden Türk gurbetçi Serkan Eren, Beyrut'ta meydana gelen patlama anında yaşadıklarını " Patlama esnasında büyük bir kaçış vardı. Karşı taraftan çok sayıda arabalar geliyordu. Kanlar içinde yüzlerce insan yatıyordu" sözleriyle anlattı.

Lübnan'daki Beyrut limanında 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan yıkıcı patlamanın yankıları sürüyor. Almanya'nın Stuttgart şehrinden patlama öncesi Lübnan'a kurduğu derneğin yardım çalışmalarına ilişkin ziyarette bulunan Türk gurbetçi Serkan Eren, kıyamet gününü andıran Beyrut'taki patlamayla ilgili yaşadıklarını Demiören Haber Ajansı'na anlattı.

"SANKİ HAFTALARDIR SAVAŞ VARMIŞ GİBİYDİ"

Eren yaşanan korku dolu olaya ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: " 5 sene önce Almanya'da yardıma muhtaç aileler için Stelp adında bir insani yardım derneği kurdum. Böyle bir proje için Lübnan'a gelmiştim. Patlama esnasında 40 km uzaktaydım. Patlamayı duyar duymaz aracımıza binip olay yerine gitmeye çalıştık. Karşı taraftan çok sayıda arabalar geliyordu. Yani insanlar şehirden kaçıyorlardı. Şehir merkezine vardığımızda karşılaştığımız manzara çok kötüydü. Her yerde ağlayan insanlar her yerde kan ve ölen insanlar vardı. Sanki haftalardır savaş varmış gibi bir durum vardı."

"PATLAMANIN ENKAZINI KALDIRMAK UZUN YILLAR ALABİLİR"

Facianın gerçekleştiği sırada olayın gerçekleştiği bölgeye 40 km uzaklıkta olduğunu ve sesi duyar duymaz olay yerine gittiğini ifade eden Eren, "Patlamanın gerçekleştiği bölgeye çok yakın bir otelde kaldım. Oda kapısının yatağının üzerine uçtuğunu gördüm. Patlamanın enkazını kaldırmak uzun yıllaralabilir " dedi.

300 BİN İNSAN EVSİZ KALDI

Patlama etkisiyle yıkılan binaların altına mahsur kalan insanların olduğuna dikkat çeken Eren, "Bizler de hemen yaşlı ve yaralı insanları çöken binaların altından taşıdık. Ambulanslar rahat ilerlesin diye yolları temizledik. Buradaki en büyük sorun 300 binden fazla insan evsiz kaldı. Hastaneler de çok büyük hasar gördü" diye konuştu.

PATLAMA NEDENİYLE 5 HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Gittiği hastanede patlama nedeniyle 5 hemşirenin hayatını kaybettiğini ve yeterince sağlık çalışanın da olmadığını belirten Eren, "Lübnan'ın şu anda yurt dışından çok yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA