Almanya'dan Lübnan'a giden Türk  gurbetçi patlama anını anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'dan Lübnan'a giden Türk  gurbetçi patlama anını anlattı

Almanya'nın Stuttgart şehrinden Lübnan'a giden Türk gurbetçi Serkan Eren, Beyrut'ta meydana gelen patlama anında yaşadıklarını " Patlama esnasında büyük bir kaçış vardı.

Almanya'dan Lübnan'a giden Türk  gurbetçi patlama anını anlattı
09.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:03

Almanya'nın Stuttgart şehrinden  Lübnan'a giden Türk gurbetçi Serkan Eren, Beyrut'ta meydana gelen patlama anında yaşadıklarını " Patlama esnasında büyük bir kaçış vardı. Karşı taraftan çok sayıda arabalar geliyordu. Kanlar içinde yüzlerce insan yatıyordu" sözleriyle anlattı.

Lübnan'daki Beyrut limanında 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan yıkıcı patlamanın yankıları sürüyor. Almanya'nın Stuttgart şehrinden patlama öncesi  Lübnan'a kurduğu derneğin yardım çalışmalarına ilişkin ziyarette bulunan Türk gurbetçi Serkan Eren, kıyamet gününü andıran Beyrut'taki patlamayla ilgili yaşadıklarını Demiören Haber Ajansı'na anlattı. 

"SANKİ HAFTALARDIR SAVAŞ VARMIŞ GİBİYDİ"

Eren yaşanan korku dolu olaya ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: " 5 sene önce Almanya'da yardıma muhtaç aileler için Stelp adında bir insani yardım derneği kurdum. Böyle bir proje için Lübnan'a gelmiştim. Patlama esnasında 40 km uzaktaydım. Patlamayı duyar duymaz aracımıza binip olay yerine gitmeye çalıştık. Karşı taraftan çok sayıda arabalar geliyordu. Yani insanlar şehirden kaçıyorlardı.  Şehir merkezine vardığımızda karşılaştığımız manzara çok kötüydü. Her yerde ağlayan insanlar her yerde kan ve ölen insanlar vardı. Sanki haftalardır savaş varmış gibi bir durum vardı."

"PATLAMANIN ENKAZINI KALDIRMAK UZUN YILLAR ALABİLİR"

Facianın gerçekleştiği sırada olayın gerçekleştiği bölgeye 40 km uzaklıkta olduğunu ve sesi duyar duymaz  olay yerine gittiğini ifade eden Eren, "Patlamanın gerçekleştiği bölgeye çok yakın bir otelde kaldım. Oda kapısının yatağının üzerine uçtuğunu gördüm. Patlamanın enkazını kaldırmak uzun yıllaralabilir " dedi.

300 BİN İNSAN EVSİZ KALDI

Patlama etkisiyle yıkılan binaların altına mahsur kalan insanların olduğuna dikkat çeken Eren, "Bizler de hemen yaşlı ve yaralı insanları çöken binaların altından taşıdık. Ambulanslar rahat ilerlesin diye yolları temizledik. Buradaki en büyük sorun 300 binden fazla insan evsiz kaldı. Hastaneler de çok büyük hasar gördü" diye konuştu.

PATLAMA NEDENİYLE 5 HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Gittiği hastanede patlama nedeniyle 5 hemşirenin hayatını kaybettiğini ve yeterince sağlık çalışanın da olmadığını belirten Eren, "Lübnan'ın şu anda yurt dışından çok yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Güncel
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cenk Eren Ufuk Bayraktar Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Almanya'dan Lübnan'a giden Türk  gurbetçi patlama anını anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 11:54:31. #1.14#
title