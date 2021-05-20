Almanya'dan Kosova'ya Covid-19 test kiti bağışı
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Almanya'dan Kosova'ya Covid-19 test kiti bağışı

Almanya'dan Kosova'ya Covid-19 test kiti bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya, Kosova'ya 144 bin 960 Covid-19 hızlı test kiti bağışında bulundu.

Almanya, Kosova'ya 144 bin 960 Covid-19 hızlı test kiti bağışında bulundu.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden Kosova'ya korona virüs (Covid-19) test kiti yardımı yapıldı. Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Almanya tarafından bağışlanan 144 bin 960 hızlı test kitini bugün Almanya'nın Kosova Büyükelçisi Joern Rohde'den teslim aldı. Test kitlerinin teslim töreninde konuşan Bakan Vitia, "Kosova'da salgınla mücadeleye devamlı destek sunan Alman hükumetinin gönderdiği 144 bin 960 hızlı test kitini kabul etmekten onur duyuyorum. Desteği için Büyükelçiye de teşekkür ederim. Buradan, ülke genelindeki tüm sağlık personeline halk sağlığına yönelik sürdürdükleri çalışmaları için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Büyükelçi Rohde de, "Virüs hala tehdit olmaya devam ediyor. Almanya, Kosova'nın yanında olmayı ve hükümetin Covid-19'a karşı mücadelesini desteklemeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.

(Ercan Kasap/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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