Almanya'dan koronavirüse karşı savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketi: 614 milyar dolar Almanya, koronavirüsü salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı.

Almanya, koronavirüsü salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı.

Hükümet, koranavirüs salgını yüzünden zor durumda olan şirketlere 'sınırsız' kredi yardımı yapacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com