Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi (2)
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Koronavirüs, İstanbul, Almanya, Güncel

Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi (2)

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

17.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:20
Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi (2)

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi (2)

Kaynak: AA

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Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi (2)

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