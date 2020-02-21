Almanya'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki

21.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:14

Almanya, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki göstererek, İsrail'i bu planlarından vazgeçmeye çağırdı.



Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, federal hükümetin, İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinde 5 bin yeni konut inşa edeceği açıklamasından derin endişe duyduğu belirtildi.



Açıklamada, yeni konut birimlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü daha fazla Batı Şeria'dan ayıracağı ve bu nedenle müzakereye dayalı iki devletli çözümün parçası bir Filistin devleti olasılığını baltalayacağı ifade edildi.



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararına işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle Alman hükümeti, İsrail hükümetine, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Har Homa ve Givat Hamatos yerleşim birimlerini inşa etme planlarını terk etmeye ve işgal altındaki bölgelerde uluslararası hukuku ihlal eden yerleşim yerlerinin inşasını durdurmaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.



Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor.



İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Kaynak: AA