Almanya'dan İran'a Seyahat Uyarısı ve Yaptırım Kararı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, nükleer programı nedeniyle İran'a karşı İngiltere ve Fransa ile birlikte yaptırım başlatma kararı alarak, vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Almanya, nükleer programı nedeniyle İran'a karşı İngiltere ve Fransa ile yaptırım başlatma kararının ardından vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısında bulunularak, Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri istendi.

Açıklamada, Tahran'daki Alman Büyükelçiliğinin "şu anda yalnızca sınırlı konsolosluk hizmeti sağla???????dığı" ifade edildi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurmuştu.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.