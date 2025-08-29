Almanya'dan İran'a Seyahat Uyarısı ve Yaptırım Kararı

Almanya, nükleer programı nedeniyle İran'a karşı İngiltere ve Fransa ile yaptırım başlatma kararının ardından vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısında bulunularak, Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri istendi.

Açıklamada, Tahran'daki Alman Büyükelçiliğinin "şu anda yalnızca sınırlı konsolosluk hizmeti sağla???????dığı" ifade edildi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurmuştu.