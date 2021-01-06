Almanya'dan İran'a nükleer programı konusunda "makul" olma çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a "makul" olma ve nükleer programı dolayısıyla gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a "makul" olma ve nükleer programı dolayısıyla gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Dışişleri Bakanlığı'nda Nükleer Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi toplantısı sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Heiko Maas, İran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemine başlamasını, "kabul edilemez büyük bir ihlal" şekilde değerlendirdi.

İran'a "makul olma", "yaptığı şeyden vazgeçme" ve "gerginliği tırmandırmama" çağrısında bulunan Maas, "İran'la nükleer anlaşmanın yeni bir fırsat" olduğunu, yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın bu anlaşmaya katılması konusunda açık bir tutumunun bulunduğunu kaydetti.

Maas, "İran'a bu fırsatı kaybetmesinin tehlikeli olduğunu söylemeliyiz" dedi.

"Bölgenin yeni çatışmalara ihtiyacı yok"

Toplantıda konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise nükleer konusunda İran'la diyalog başlatılmasını desteklediklerini söyledi.

Safedi, "Bölgenin yeni çatışmalara ihtiyacı yok. Nükleer konusu da dahil İran ile gerilimin tüm yönleriyle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada 3'üncüsü düzenlenen toplantıya üç bakanın fiili olarak katıldığı diğer bakanlar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin video konferans üzerinden iştirak ettiği belirtilmişti.

İran'da hükümete ait "dolat.ir" haber sitesinde 4 Ocak'ta yayınlanan bir haberde, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminin resmen başladığı duyurulmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 1 Ocak Cuma günü, ilgili yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirdiklerini söylemişti. Salihi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimat vermesi halinde yakın zamanda uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini açıklamıştı.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından Meclise getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma ise İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al