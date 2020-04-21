Almanya'dan getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi
Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan getirilen vatandaşlar Sivas'ta yurtlara yerleştirildi.
21.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:42
Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan getirilen vatandaşlar Sivas'ta yurtlara yerleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya'dan alınan 2'si bebek toplamda 233 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'na geldi. Vatandaşlar uçaktan indikten sonra tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar izolasyon kuralları çerçevesinde otobüslere bindirildikten sonra, kendileri için hazırlanan KYK Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 233 kişi 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak. - SİVAS
Kaynak: İHA