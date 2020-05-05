Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarının Sinop'taki karantina süresi tamamlandı
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Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarının Sinop'taki karantina süresi tamamlandı

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarının Sinop'taki karantina süresi tamamlandı
05.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:28

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilerek Sinop'taki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 237 Türk vatandaşı, sürenin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilerek Sinop'taki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 237 Türk vatandaşı, sürenin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'na 21 Nisan'da yerleştirilen vatandaşların karantina süreci sona erdi. Vatandaşlar sabahtan itibaren Türkiye'nin çeşitli illerine otobüslerle gönderilmeye başlandı.

Tahliye işlemlerini takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, karantina sürecini çok başarılı geçirdiklerini belirterek, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Yurttan tahliye olan Mustafa Pekuz, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederek, "Devletimiz bu zor günlerde bize sahip çıktı. Bizi ülkemize getirdi ve burada 14 gün misafir etti. Tüm bu süreçte çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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