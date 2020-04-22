Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua
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Almanya, Niğde

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua Ekipler, bebek yolcuyla yakından ilgilendi Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri'den Niğde'ye gönderilirken, Türk vatandaşları havaalanında görevlilere dua etti.

22.04.2020 03:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:01
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua

Ekipler, bebek yolcuyla yakından ilgilendi

KAYSERİ - Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri'den Niğde'ye gönderilirken, Türk vatandaşları havaalanında görevlilere dua etti. Yetkililer, vatandaşları tek tek kontrol ederken, bir bebek yolcuyla da yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ramazan öncesi Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları taşıyan uçak Kayseri'ye ulaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 232 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Erkilet Havaalanına indi. Vatandaşlar, gerekli tedbirler alınarak ekipler tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. AFAD ekipleri, uçakta yolcu olarak bulunan bebekle de yakından ilgilendi. Koruyucu tedbirleri üst seviyede tutan ekipler vatandaşları sosyal mesafe konusunda da bilgilendirdi. Vatandaşlar, kendilerini 'Hoşgeldiniz' diyerek karşılayan görevlilere dualar ederek teşekkür etti.

232 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüslerle 14 gün zorunlu karantina altına alınacakları güvenlik önlemleri altında Niğde'ye gönderildi.

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua

Kaynak: İHA

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