Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarına Samsun'a özgü "kaymaklı atom" ikramı
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Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarına Samsun'a özgü "kaymaklı atom" ikramı

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarına Samsun'a özgü
02.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:50

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanarak Samsun'da misafir edilen Türk vatandaşlarına kentin yöresel lezzeti "kaymaklı atom" ikram edildi.

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanarak Samsun'da misafir edilen Türk vatandaşlarına kentin yöresel lezzeti "kaymaklı atom" ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışma ile Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyeleri sürüyor.

Uçuşlar iptal edildikten sonra Almanya'nın Düsseldorf kentinden 23 Nisan'da Türk Hava Yolları (THY) tarafından Türkiye'ye getirilen 196 Türk vatandaşı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alındı.

Yurt görevlileri, burada kalanlara ramazan ayında atıştırmalık tatlı olarak tüketilen kentin yöresel lezzeti "kaymaklı atom" ikramında bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu, Twitter hesabından, "Samsun'a özgü 'kaymaklı atom', özellikle ramazan ayında üretilen ve 7'den 70'e tüm vatandaşlardan büyük talep gören kaymaklı atom, atıştırmalık tatlı niyetine vazgeçilmez bir ramazan geleneği olarak tüketiliyor. İftarlık atom, bal atom." yazarak ikrama ilişkin video paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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