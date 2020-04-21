Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları yurtta karantinaya alındı
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Giresun, Almanya, Güncel

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları yurtta karantinaya alındı

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

21.04.2020 00:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:57
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları yurtta karantinaya alındı

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak gece saatlerinde, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'a getirildi.

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülpembe Hatun Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları yurtta karantinaya alındı

Kaynak: AA

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