Almanya'dan getirilen Fatma ve Asiye teyze devlete minnettar
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Almanya'dan getirilen Fatma ve Asiye teyze devlete minnettar

Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'daki yurtlarda 14 gün karantinada tutulduktan sonra evlerine gönderilen Fatma Kaya ve Asiye Yalçınkaya, tahliyelerin gerçekleşmesini sağlayan devlet yetkililerine minnettarlıklarını dile getirdi.

Almanya'dan getirilen Fatma ve Asiye teyze devlete minnettar
13.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:20

Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'daki yurtlarda 14 gün karantinada tutulduktan sonra evlerine gönderilen Fatma Kaya ve Asiye Yalçınkaya, tahliyelerin gerçekleşmesini sağlayan devlet yetkililerine minnettarlıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışma ile Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyeleri sürüyor.

Uçuşlar iptal edildikten sonra Almanya'nın Düsseldorf kentinden 23 Nisan'da Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'ye getirdiği 196 Türk vatandaşı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 gün karantinada tutulduktan sonra evlerine gönderilenlerden 72 yaşındaki Fatma Kaya ve 61 yaşındaki Asiye Yalçınkaya, karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetleri anlattı.

Almanya'nın Bonn kentinden getirilen 4 çocuk annesi Fatma Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaşadığını, kış aylarında Almanya'daki çocuklarının yanına gittiğini söyledi.

Tahliye çalışmalarını duyduktan sonra Türkiye'ye geldiğini belirten Kaya, "Allah'a şükür, çok iyi baktılar. Devletimize, milletimize, bize hizmet edenlere çok teşekkür ederim. Çok çok iyi baktılar. Çok güzel baktılar. Allah hepsinden bin kere razı olsun." dedi.

Almanya'nın Werdohl şehrinden eşi Dursun Ali Yalçınkaya ile gelerek karantinada tutulan Asiye Yalçınkaya da kendilerine bu imkanları sağlayanlara teşekkür etti.

Yalçınkaya, "Böyle bir teşkilat kurduğu için Allah'ım Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Geldiğime çok memnunum, iyi ki gelmişim. Çok güzel baktılar. İşçilerinden doktoruna kadar çok güzeldi. Bakımımız çok iyiydi. Çok memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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