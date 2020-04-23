Almanya'dan getirilen 329 kişi, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi ALMANYA'dan yurda dönen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

ALMANYA'dan yurda dönen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da öğrenci yurduna yerleştirildi. Kafilede yer alan Alman kökenli yolcuların, çoğunluğunun Türklerle evli Alman vatandaşları olduğu belirtildi.

Yurt dışındaki 59 ülkede yaklaşık 25 bin vatandaş, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla tahliye işlemi başlatılmıştı. Bu kapsamda, Almanya'dan yurda dönen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu, toplam 329 kişi Ankara'ya geldi. Kafilede yer alan Alman kökenli yolcuların, çoğunluğunun Türklerle evli Alman vatandaşları olduğu ifade edildi. Esenboğa Havalimanı'nda, sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, ardından otobüslerle Gölbaşı'ndaki KYK yurduna götürüldü. Yurda getirilen yolcular, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, otobüslerin girişinde çevrede güvenlik tedbiri aldı. 14 günlük karantina kapsamında, yurtta kalan vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA