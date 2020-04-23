Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı
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Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı

Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı Almanya'dan Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu (Covid-19) önlemleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmak üzere Ankara Gölbaşı'ndaki KYK...

23.04.2020 05:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 05:45
Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı

Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı

ANKARA - Almanya'dan Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu (Covid-19) önlemleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmak üzere Ankara Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya'dan getirilen 329 yolcu, saat 01.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye getirilen yolcuların arasında Türklerle evli Alman kökenli yolcular da yer aldı. Yolcular, aprona iniş yapan uçağa giren sağlık görevlilerinin sağlık taramasının ardından pasaport kontrolleri yapılarak apronda hazır bulunan otobüslerle Gölbaşı'na götürülerek 14 gün karantinada kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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