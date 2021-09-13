Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi - Haberler
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Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

ALMANYA'dan Zonguldak'a 3 yıl önce gönderilen 1964 model T1 minibüs, 350 bin lira harcanarak orijinal haline getirildi.

ALMANYA'dan Zonguldak'a 3 yıl önce gönderilen 1964 model T1 minibüs, 350 bin lira harcanarak orijinal haline getirildi.

Almanya'da yaşayan Halil Dalkoz, Zonguldak'ta klasik araç ustası amcası Kadir Dalkoz'a (58) 3 yıl önce orijinaline uygun hale dönüştürmesi için Volkswagen markası 1964 model T1 minibüs gönderdi. Hurda halinde TIR ile Zonguldak'a getirilen minibüsün ilk günkü haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Halil Dalkoz, sanayideki diğer ustaların da yardımıyla aracı baştan sona yeniledi. Motor, kaporta, iç döşemeler gibi minibüsün tüm aksamı, 350 bin lira harcanarak orijinal haline getirildi. Tamamlanan minibüs, Almanya'ya gönderilmek üzere çekiciyle İstanbul'a götürüldü.

'DÜNYANIN HER YERİNDE DEĞERLİ BİR ARAÇ'

Kadir Dalkoz, minibüsü ilk günkü haline getirmek için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Her aksamını elden geçirdiklerini belirten Dalkoz, "Araç bana geldiğinde bitik haldeydi, çürüktü. Yeğenim Almanya'da satın alıp bana gönderdi. Çok kötüydü araç. Görenler bu araç çok kötü olmaz diyordu ama sonuç ortada. Araca 350 bin TL harcandı. Almanya'da nostalji olduğu için değerli. Aynı şekilde gümrükten geldiği gibi gemiyle Almanya'ya göndereceğiz. Almanların değerli araçlarından biri olduğu için çok ilgi gören bir araç. Dünyanın her yerinde değerli bir araç. Almanya'da yeğenim aracı şirketinde sergilemek istiyors Araba motoru dahil kaportasından lastiklerine kadar, cam sileceklerine kadar her şeyi değişti" dedi.


Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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