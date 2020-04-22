Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 182 Türk vatandaşı, Ağrı'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 182 Türk vatandaşı, Ağrı'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Türk vatandaşlar Almanya'dan kalkan uçakla Ağrı'ya getirildi.

Ahmed-i Hani Havalimanı'na inen uçaktaki Türk vatandaşları, sosyal mesafe kuralı gözetilerek uçaktan indirildi.

Pasaport ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor İl Müdürlüğüne ait Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci yurduna götürüldü.

Vatandaşlardan Dürdane Öğe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'ya yeğeninin düğünü için gittiğini ve orada mahsur kaldığını, Türkiye'ye dönmelerini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ali Kaval ise Türkiye ve Ağrı'ya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA