Almanya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi
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Almanya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Almanya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi
09.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 107 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 107 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 107 kişi, Almanya'dan kalkan uçakla Muş Alparslan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Burada güllerle karşılanan 107 kişi, kayıtları yapılarak odalarına yerleştirildi.

Muş AFAD Müdürü Veysi As, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yurt dışından tahliyelerin devam ettiğini söyledi. Almanya'dan 107 kişilik bir kafilenin uçakla Muş'a intikal ettiğini ifade eden As,"14 gün süreyle yurtlarda kalacak olan misafirlerimizi bu sürenin sonunda memleketlerine yolcu edeceğiz." diye konuştu.

"Vatanımıza geldiğimiz için mutluyuz"

Almanya'dan getirilen Hayrettin Gül de gemide barmenlik yaptığını ve yaklaşık 2 aydır okyanusta bulunduklarını anlatarak şunları söyledi:

"Uzun zamandan beri denizdeydik. Yaklaşık 60 günden beri okyanustaydık. Limana yanaşmadan maalesef denizin ortasında kaldık. Fakat güvenliydi. Yedi gemimiz var. Yedi gemimizde de herkes güvenli bir şekilde ülkelerine intikal etti. Vatanımıza geldiğimiz için mutluyuz. Ben gemide barmenlik yapıyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Herkes sağlıklı bir şekilde tatilini yapıyordu. Bir anda bu olay oldu. Biz Dubai'den Hamburg'a kadar gemiyle yolculuk yaptık."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AFAD İl Müdürü Veysi As, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur İhsan Azap, 107 kişinin havaalanından alınarak yurda yerleştirilmesi sürecini organize etti.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

Almanya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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