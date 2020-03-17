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Fatih Sultan Mehmet, Almanya, Güncel

Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor

Almanya'dan uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Florya Beşyol Kız öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

17.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:45
Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor

Almanya'dan uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Florya Beşyol Kız öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların hafta sonu durdurulması üzerine bu ülkelerde geçici şekilde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının, Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından Türk Büyükelçiliklerine 3 bin 614 kişi yurda dönmek için başvuruda bulundu. Bu kapsamda Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

Türk Hava Yolları uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis ve sağlık ekipleri eşliğinde otobüslerle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara getirildi.

Almanya'dan gelen yolcular, Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na, Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'na ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Öte yandan bir kamyonla getirilen demir bariyerler, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nun giriş ve çevresine yerleştirilerek güvenlik önlemleri alındı. Diğer yurtların çevresinde de polis güvenlik önlemi aldı.

Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak. Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

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Kaynak: AA

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