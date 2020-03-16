Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
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Almanya, Ereğli, Güncel

Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran H.S.(68) adlı kadın, 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtmesi üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

16.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:04
Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran H.S.(68) adlı kadın, 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtmesi üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. 

Ereğli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran H.S., 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtti. Bunun üzerine H.S., 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun netlik kazanacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA

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