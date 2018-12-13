Almanya'dan Gelen İhbar Bolu'daki Ekipleri Alarma Geçirdi

Almanya'dan bir otomobil firması yetkilileri, Bolu Dağı'nda bulunan bir araçlarından imdat sinyali aldıklarına dair ihbarda bulununca İl Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti.

Bolu İl Jandarma ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bir Alman otomobil firmasının yaptığı ihbar sonrası arama kurtarma çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilileri, Bolu Dağı bölgesinde bir araçlarından imdat sinyali adlıklarını bildirmeleri üzerine jandarma ile AFAD ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Firma tarafından verilen koordinatlar doğrultusunda hızla Bolu Dağı At Yaylası mevkisine intikal eden ekipler, yaklaşık 20 santimetre karın olduğu alanda arama kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bölgeyi drone ile havadan da tarayan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(İHA)