Almanya'dan gelen hasta Sivas'ta tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Almanya'dan obezite şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran ve burada tüp mide ameliyatı yapılan bir hasta sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yaşayan Ceren Taştan, fazla kiloları nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Soylu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Taştan sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soylu, morbid obez olan ve ön fonksiyonu bozacak şekilde vücutta aşırı yağ birikimi olan hastalara tüp mide ameliyatı yaptıklarını belirtti.

Hastaların ameliyat için obeziteye bağlı hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, kireçlenme gibi ek rahatsızlığı olması gerektiğini ve en az 6 ay tıbbı tedavi almış olması gerektiğini aktaran Taştan, "Bu ameliyatı hasta zayıflasın diye yapmıyoruz, estetik bir ameliyat değil. Hastamız sağlıklı yeme içme alışkanlığı kazansın, spor alışkanlığı edinsin, bunu da hayatına soksun diye yapıyoruz bu ameliyatı. Zayıflama bunun yan ürünü aslında." ifadelerini kullandı.

Uygulanan ameliyat yönteminin kişiye göre farklılık gösterdiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Ameliyat çeşitleri değişiyor, yemeyi azaltan ya da yediğimiz yiyeceklerin emilimini bozan ameliyatlar diye ayrılıyor. Ceren'e de kısıtlayıcı tüp mide ameliyatı yaptık. Aslında Ceren de önümüzdeki aylarda kilo vermeye başlayacak, 6 ay sonra kontrole gelecek. Midesini büyütmesin diye önerilerde bulunacağız bol su içmesini öneriyoruz. 6 ay sonra 40-50 kilo vermiş olacak."

Ceren Taştan ise ameliyatını gerçekleştiren Soylu'ya teşekkür ederek, "İnsülin direncim çok yüksekti ve tansiyonum da çıkıyordu, şimdi her şey iyi. İlk günlerde tansiyonum çıkmıştı, ameliyattan sonra şekerim de düşüyordu ve çıkıyordu. Şu an her şey yolunda gidiyor." açıklamasında bulundu.

