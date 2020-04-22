Almanya'dan gelen 355 kişi Muğla'da karantinaya alındı
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Almanya'dan gelen 355 kişi Muğla'da karantinaya alındı

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 355 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla'da boşaltılan iki öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

22.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:10
Almanya'dan gelen 355 kişi Muğla'da karantinaya alındı

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 355 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla'da boşaltılan iki öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, korona virüs tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Azerbaycan'dan gelen ve 14 günlük karantina süresini tamamlayarak tahliye edilen 150 kişinin ardından bugün akşam saatlerinde Almanya'dan gelen 355 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında boşaltılan Muğla'daki iki öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Otobüslerle Dalaman Havaalanı'na indikten sonra Muğla'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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