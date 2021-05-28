Almanya'dan G20 ülkelerine "fakir uluslar için aşıları finansa edin" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Almanya'dan G20 ülkelerine "fakir uluslar için aşıları finansa edin" çağrısı

Almanya'dan G20 ülkelerine 'fakir uluslar için aşıları finansa edin' çağrısı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kalmasını savunarak, G20 ülkelerine, fakir ülkeler için Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) oluşturulan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) finanse etmeleri çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kalmasını savunarak, G20 ülkelerine, fakir ülkeler için Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) oluşturulan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) finanse etmeleri çağrısında bulundu.

İtalya'nın G20 dönem başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Küresel Çözümler Zirvesi'nde konuşan Merkel, G20'nin küresel sorunlar için birlikte çalışmaya hazır olduğunu fakat G20'nin küresel sağlık, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması gibi zorlukları G20'nin tek başına çözemeyeceğini vurguladı.

Merkel, gelecekteki halk sağlığı tehditlerine hazırlanmak ve bunları önlemek için Kovid-19 krizinden çıkarılan derslerin pratiğe dökülmesi gerektiğini hatırlatarak krizlerde bile "çok taraflılık ve küresel tedarik zincirinin" devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının korumanın gelecekteki salgınları yenmek için ilaç geliştirilmesi için hayati önem taşıdığını savunan Merkel, "Bu, Ar-Ge teşviklerini zayıflatmayı değil, gerekirse daha da geliştirmeyi içerir.…Mülkiyet haklarının koruması burada önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.

Merkel, "Virüsün daha fazla mutasyonu olacak, yeni patojenler ortaya çıkacak. Bir sonraki salgın tehditlerine hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, ABD yönetiminin desteklediği, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifini desteklemeyerek, G20 ülkelerine Kovid-19 salgını ile mücadele için DSÖ'de oluşturulan Kovid-19 COVAX'ı finanse etmeleri çağrısında bulundu.

DSÖ'nün COVAX projesi henüz hedefine ulaşamadı

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, COVAX yoluyla 125 ülke ve ekonomiye şubat ayından 24 Mayıs'a kadar 72 milyon doz aşı gönderilirken, bu miktar söz konusu ülkelerin nüfusunun yüzde 1'ine denk geliyor.

DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle, 2021'de orta ve düşük gelirli 92 ülkeye 1,3 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtılmasını planlamıştı.

DSÖ'den 11 Mart'ta yapılan açıklamada COVAX kapsamında mayıs ayına kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı sevk edilmesinin beklendiği duyurulmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 24 Mayıs'ta, Kovid-19 aşılarının dünya genelindeki adaletsiz dağıtımına tepki göstererek, aşı krizini Kovid-19 salgınını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti
ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Sarıgül
Magazin Murat Boz Demet Evgar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'dan G20 ülkelerine "fakir uluslar için aşıları finansa edin" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 16:46:18. #1.11#

title