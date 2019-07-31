Almanya'dan emekli olanların 'geriye dönük borç' çıkmazı

Almanya'dan emekli olanların 'geriye dönük borç' çıkmazı

Almanya Maliye Bakanlığı, emekli olup Türkiye'ye dönen ve geliri 10 bin euronun üzerinde olan Avrupalı Türklere mektup göndererek, geriye dönük vergi talep ediyor.

Almanya Maliye Bakanlığı, emekli olup Türkiye'ye dönen ve geliri 10 bin euronun üzerinde olan Avrupalı Türklere mektup göndererek, geriye dönük vergi talep ediyor. Euronews, 'mağdur' olduğunu söyleyen ve bu durumdan çıkış yolu arayanlarla görüştü.

Kaynak: Euronews.com

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