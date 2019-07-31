Almanya'dan emekli olanların 'geriye dönük borç' çıkmazı

Almanya Maliye Bakanlığı, emekli olup Türkiye'ye dönen ve geliri 10 bin euronun üzerinde olan Avrupalı Türklere mektup göndererek, geriye dönük vergi talep ediyor. Bakanlık, Türkiye ile 2011 yılında imzalanan çifte vergilendirme yasasına dayanarak, bugüne kadar yıllık vergi borcunu toplu istediğine ilişkin mektuplar emeklilerin Türkiye'deki ikamet adresine gönderiliyor.

2008 yılı sonunda Almanya'da emekliliğini hak ederek Türkiye'ye kesin dönüş yapan 70 yaşındaki Mehmet Yavuz* Türkiye'den de borçlanma yoluyla emekli oldu. Yavuz'a 2018'in ağustos ayında bir mektup geldi. Almanya Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen mektupta emeklilik sigortalarının bir şirkete verildiği bilgisi ve 2011 yılındaki ilgili kanun hatırlatılarak geriye dönük borç listesi çıkarıldığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle