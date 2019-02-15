Almanya'dan Dönüp Ormanın Çöpünü Paraya Çevirdi

RAMAZAN Çevirgen, küçük yaşlarda geldiği Almanya'da organik ürünlerden yapılan dekoratif süs ürünleri pazarlayan bir firmada çalıştı. 44 yaşındaki Çevirgen, Türkiye'ye dönerek memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde 5 bin metrekarelik bir tesis kurdu. Gurbetçi girişimci, yaklaşık 50 kişinin çalıştığı tesiste, ormanlık alanlardan toplanan kozalak, yosun, ağaç kabuğu, kuru dallar ile bitki kalıntılarını işleyerek dekoratif süs ürünleri haline getirdi. Organik ürünlerden yapılan dekoratif süs ürünlerini geçen yıl ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç etti

750 BİN EURO'LUK ÜRÜN SATTI

Ormanın çöpünü ekonomiye kazandırdıklarını ve ürünlerin tamamını yurt dışına sattıklarını belirten Çevirgen, bunların Avrupa ülkelerinde ev süsü olarak ilgi gördüğünü, evlerin dış kapılarında ve mezarlıklarda kullanıldığını anlattı. Yurt dışındaki fuarları da yakından takip eden Çevirgen, "Ülkemizde üretim maliyetleri daha düşük olduğu için Avrupa'ya daha ucuz ürün satabiliyoruz. 3 Euro'dan 200 Euro'ya kadar çeşitli ürünlerimiz var. Bazen siparişlere yetişemiyoruz. Türkiye gerçekten bir cennet. Doğadaki bir diken bile bizim için ham madde. Geçen yıl 20 ülkeye 700 bin Euro'luk ihracat yaptık. Bu yıl hedefimiz 1 milyon Euro" dedi.