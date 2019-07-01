Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde meyvecilik yapan Sedat Biçkin, 150 dönüm arazide sezonda 60 ton meyve üretiyor.

Uzun yıllar yaşadığı Almanya'dan Reyhanlı'ya dönerek bir bahçe kuran üretici Sedat Biçkin, 150 dönümlük bahçesinde 60 ton sert çekirdekli meyve üretiyor. Reyhanlı ve Kumlu'da birçok üreticinin 15 bin dekar alanda meyvecilik yaptığını ve 60 bin ton ürün alındığını, meyveciliğin her geçen yıl daha da geliştiğini anlatan Biçkin, meyvecilikte önemli bir iklime sahip olan Amik Ovası'nın Türk ekonomisine daha çok katkıda bulunması ve Avrupa'ya yapılan ihracatın daha ileriye gitmesini sağlamak için gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.

KOOPERATİFLEŞME OLMALI

Türk çiftçisinin kalkınmasını, ekonomiye katkısını sağlamak, daha kaliteli ürün elde etmek, yeni pazarlar bulmak için kooperatifleşmenin şart olduğuna inandığını kaydeden Biçkin, "Avrupa'da olduğu gibi kooperatifleşme olmalı. Ova çiftçileri bir araya gelmeli. Avrupa'da yeni pazarlar bulmak, daha kaliteli ürün yetiştirmek, üreticiyi kalkındırmak, ürün yelpazesinde destek olmak ve ekonomiye katkı sağlamak için kooperatif mutlaka kurulmalıdır. Kooperatif aynı zamanda üreticiye girdi konusunda da destek verir. Maliyetlerin düşürülmesi, fiyat belirlenmesinde, kaliteli ürün yetiştirilmesinde yardımcı olur. Fiyat düzenlemesi sağlar" dedi.



Kaynak: DHA