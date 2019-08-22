Almanya'dan Diyarbakır'a gönüllü turizm elçiliği

22.08.2019 15:27

Ardahan'dan yaklaşık 40 yıl önce Almanya'ya göç eden Akkaya ailesi, bir konferanstan etkilenerek geldikleri Diyarbakır'a hayran kaldı. Bağlar Belediye tarafından misafir edilen aile, Diyarbakır'ın yurt dışında gönüllü turizm elçisi olacak.



Akkaya ailesi, Ardahan'dan Almanya'ya 40 yıl önce işçi olarak gitti. Almanya'da verilen konferanstan etkilenerek geldiği Diyarbakır'da kentin tarihi ve modern dokusu ile halkın misafirperverliğinden çok etkilenen Güral Akkaya Bağlar Belediyesi tarafından misafir edildi.



Konuyla ilgili konuşan Bağlar belediye Başkan Beyoğlu, dünyanın her yerinde insanları Diyarbakır'ı görmeye davet ettiklerini ifade etti. Başkan Beyoğlu, "Tarih ve medeniyet kenti olan Diyarbakır'la ilgili olumsuz algıları kırmak için çaba gösteriyoruz. Sevgi ve kardeşliğin simgesi olan kentimizi görmek isteyen bu değerli ailemizi ağırlamaktan onur duyduk. Dünyanın her yerindeki insanları Diyarbakır'ı görmeye davet ediyoruz" dedi.



"Diyarbakır'da ev alacağım"



İkiz çocuklarıyla beraber Diyarbakır'a gelip belediyenin tahsis ettiği araçla kentin tarihi yerlerini gezen Güral Akkaya, gördüğü misafirperverlik, kentin tarihi ve modern görüntüsü karşısında hayran kaldığını söyledi. Akkaya, "Daha önce Diyarbakır hakkında olumsuz bir bakış açımız vardı. Gelip gördükten sonra böyle olmadığını anladım. Diyarbakır'dan kendime ev alacağım ve bundan sonra bu kadim kentin fahri hemşerisi olacağım. Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ı çok beğendim. İmkanlarım ölçüsünde bu şehre sürekli gidip gelmeye çalışacağım. Gelmeden önce Diyarbakır hakkında birçok olumsuz görüşler belirtmiştiler. Geldim ve bu şehrin ne kadar güvenli ve ne kadar modern bir şehir olduğunu gördüm. Artık bende bu şehrin tanıtım elçisiyim gittiğim her yerde buranın güzelliklerini anlatacağım. Ailemle, çocuklarımla birlikte yurt dışında Diyarbakır'ı anlatacağım" diye konuştu.



Başkan Beyoğlu, daha sonra aileye plaket taktim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA