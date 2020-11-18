Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım
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Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım

18.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:26
Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım

Almanya, Covid-19'a yakalanan hastaların tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardımda bulundu.

Almanya, Covid-19'a yakalanan hastaların tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardımda bulundu. Alman doktorların da deneyim alışverişinde bulunmak ve Kırgız laboratuvarlarında teşhis için destek sağlamak üzere Kırgızistan'a gelmesi bekleniyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, Almanya Büyükelçiliği yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisi için 30 hava oksijen karıştırıcı, tıbbi malzeme ve sarf malzemeleri teslim etti. Teslim törenine Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bakıt Cangaziyev ve Almanya'nın Bişkek Büyükelçiliği Geliştirme Daire Başkanı Torge Mattisen katıldı. İkili işbirliği kapsamında Kırgızistan'daki Covid-19 hastalarının tedavisi için teslim edilen yardım, Alman Uluslararası İşbirliği Derneği'nin desteğiyle sağlandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Cangaziyev, korona virüs ile mücadelede sağlık sektörüne gösterilen destek için teşekkür ederek, tıbbi ekipmanların çok yakın bir zamanda ülkenin sağlık kuruluşlarına ihtiyaca göre dağıtılacağını söyledi.

Almanya, salgın nedeniyle Kırgızistan'a daha önce koruyucu giysiler, PCR testleri için sarf malzemeleri ve hijyen malzemeleri teslim etmişti. Almanya tarafından finanse edilen Celal Abad'daki hastane Covid-19 hastalarını tedavi etmek amacıyla bu yılın Temmuz ayı başlarında acil olarak hizmete açılmıştı.

ALMAN DOKTORLAR DA YARDIM İÇİN KIRGIZİSTAN'A GELECEK

Kırgız laboratuvarlarında deneyim alışverişinde bulunmak ve teşhis için destek sağlamak amacıyla Alman uzman doktorların Kırgızistan'a gelmesi bekleniyor.

Covid-19'un ilk olarak 18 Mart'ta görüldüğü Kırgızistan'da bu hastalığa yakalanan kişilerin sayısı 8 buçuk ayda 67 bin 894'e, hastalığı yenerek sağlığına konuşanların sayısı 58 bin 846'ya yükseldi. Bin 212 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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