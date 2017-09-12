Almanya'dan Bodrum'a uyuşturucu satmaya geldi



MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 yıldır kaçak yaşayan Alman vatandaşı uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Almanya vatandaşı bir kişiye operasyon düzenledi. M.F. isimli kişinin özellikle Bodrum merkezinde gençlere uyuşturucu sattığı yönünde bilgiye ulaşan Narkotik ekipleri şahsı takibe aldı. Geçtiğimiz gece harekete geçen Narkotik Timleri M.F.'yi Taşlık Sokaktaki evinin önünde yakaladı. Şahsın üzerinde ve kaldığı evde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği paralara el koydu. Almanya'dan kaçıp Türkiye'de 1,5 yıldır kaçak olarak yaşadığı tespit edilen Almanya vatandaşı M.F. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.