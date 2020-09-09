Almanya'dan bir tır yardım malzemesi Bosna-Hersek'e doğru yola çıktı
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Almanya'dan bir tır yardım malzemesi Bosna-Hersek'e doğru yola çıktı

Almanya'nın Köln kentinden, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu vasıtasıyla Bosna-Hersek'te Duje Rehabilitasyon Merkezindeki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Almanya'dan bir tır yardım malzemesi Bosna-Hersek'e doğru yola çıktı
09.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:00

Almanya'nın Köln kentinden, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu vasıtasıyla Bosna-Hersek'te Duje Rehabilitasyon Merkezindeki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bir tır yardım malzemesi gönderildi.

WEFA tarafından yapılan açıklamada, yola çıkan 8 bin 720 kilogram ağırlığındaki yardım malzemesinin, 202 bin 727 çocuk ve hasta bezinden oluştuğu ifade edildi.

Çoğunluğu yaşlılar olmak üzere zihinsel ve bedensel engelli ihtiyaç sahibi 430 kişinin kaldığı rehabilitasyon merkezine doğru yola çıkan tırda bulunan malzemelerin, WEFA'nın Bosna-Hersek'teki partner kurumu Uluslararası Dayanışma Forumu (MFS-EMMAUS) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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