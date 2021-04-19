Almanya'dan "Avrupa Süper Ligi" kararına tepki
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Almanya'dan "Avrupa Süper Ligi" kararına tepki

Almanya'dan 'Avrupa Süper Ligi' kararına tepki
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasına Almanya'dan tepki geldi.

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İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasına Almanya'dan tepki geldi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rainer Koch, yaptığı açıklamada, yalnızca kendi ekonomik çıkarlarıyla ilgilenen bir kaç kulüpten oluşan Avrupa Süper Ligi'nin, toplumun her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde diğer tüm kulüpler, ligler ve federasyonlar için yıkıcı olacağını belirtti.

Koch, "Yeter artık. Ben yüzde 100 UEFA'nın tutumunu destekliyorum. Çok uzun süre Avrupa'nın birkaç büyük kulübünün faaliyetleri izlendi." ifadesini kullandı.

Futbolun açık olan sportif yarışa dayandığını söyleyen Koch, "Bunu kabul etmeyenler, taraftarları, oyuncuları ve takımları ile dünya futbol evinin her katından çıkmak zorunda kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Oluşumda Alman kulübün yer almamasına işaret eden Koch, hiçbir Alman kulübünün bundan sonra da katılmamasından mutluluk duyacağını kaydetti.

DFB'nin internet sayfasından yapılan açıklamada da, "Avrupa Süper Ligi" konseptine karşı olunduğu belirtilerek, "Her kulüp, dayanışmaya dayalı futbolun bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğine veya UEFA ve ulusal futbol federasyonları dışında sadece bencilce kendi çıkarlarını gözetmek isteyip istemediğine karar vermek zorunda kalacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, DFB'nin, UEFA ile İngiltere, İtalya ve İspanya ulusal federasyonlar tarafından yapılan ortak açıklamanın arkasında olduğu kaydedildi.

Almanya Futbol Kulüpleri Birliği (DFL) Başkanı Christian Seibert de, İngiltere, İtalya ve İspanya'daki birkaç kulübün ekonomik çıkarları, Avrupa futbolunun yerleşik yapısının kaldırılmasıyla sonuçlanmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle Avrupa profesyonel futbolunun temeli olan ulusal liglere bu şekilde onarılamaz bir zarar verilmesi sorumsuzluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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