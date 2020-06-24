Almanya'dan Antalya'ya esrarı jelibon diyerek kargoyla göndermek istedi
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Almanya'dan Antalya'ya esrarı jelibon diyerek kargoyla göndermek istedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 2 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, yeşil reçeteli tıbbi ilaç, filtreli sigara kağıdı (makaron), plastik eldiven, elektronik sigara ve aksamı ile muhtelif...

Almanya'dan Antalya'ya esrarı jelibon diyerek kargoyla göndermek istedi
24.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:02

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 2 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, yeşil reçeteli tıbbi ilaç, filtreli sigara kağıdı (makaron), plastik eldiven, elektronik sigara ve aksamı ile muhtelif ticari eşya ele geçirildi.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları ve koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında üst üste gerçekleştirilen operasyonların ilkinde Gümrük Muhafaza ekiplerinin hedefinde uyuşturucu kaçakçıları vardı. Yapılan risk analizi neticesinde riskli bulunan ve giriş yapmak üzere Türkiye'ye boş olarak beyan edilen Türk plakalı bir tır, X-ray taramasına sevk edildi. Ardından aracın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeleri arandı. Yapılan aramada aracın şoför kabininde sürücü yatağının altında, dolap bölümünde ve dorseye gizlenmiş karton kutular ve siyah renkli poşetlerde 46 bin 960 adet uyuşturucu özelliği bulunan ve Türkiye'de satışı olmayan yeşil reçeteli tıbbi ilaç ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısı'nda karışık kargo ve posta eşyası taşıyan tırın riskli olduğu değerlendirilerek kargo/posta kolileri arasında yapılan kontrollerde dedektör köpeğinin hediyelik eşya olarak beyan edilen bir koliye tepki vermesi üzerine açılan kolide jelibon şekerleri arasına gizlenmiş 18 gram esrar ele geçirilerek, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatıyla kargo kolisi hiç yakalanmamış gibi tekrar aynı araca yüklenerek işlemleri tamamlanıp ülke içi dağıtıma çıkarıldı. Alıcının Antalya'daki adresine Gümrük Muhafaza ekiplerince kargo personeliymiş gibi gidilerek, şahıs yakalandı.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli bulunan yabancı plakalı tırda dedektör köpekleri ile yapılan aramada çekici kabini içerisindeki yatağın altında 7 kilo 240 gram esrar ele geçirildi. Yine Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak dedektör köpekleri ile aranan yabancı plakalı bir otomobilde elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmaya çalışılan 109 mililitre likit esrar, 7 likit esrar içim makinesi ve 680 adet muhtelif bilgisayar malzemesi ele geçirildi. Dört ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları ve koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerince ayrıca Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan risk analizleri sonucunda yurt dışına çıkışta yaş sebze meyve olarak beyan edilen ihracat eşyasını taşıyan Türk plakalı tırda sebze ve meyveler arasına saklanmış ihracı Sağlık Bakanlığının ön iznine bağlı olan ancak izin alınmamış 50 koli içerinde 110 bin adet steril olmayan plastik eldiven ele geçirildi.

Öte yandan Gümrük Muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında iki başarılı operasyon gerçekleştirildi. Filtreli sigara kağıtlarını (makaronlar) yasal yükünün arkasına gizleyerek Türkiye'ye sokmak isteyen yabancı plakalı tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubenin takibine alındı. Söz konusu tır, Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldiğinde yapılan aramada yasa dışı sigara üretiminde kullanılmak üzere Türkiye'ye sokulmak istenen 5 milyon adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Gümrük Muhafaza personeli, bu operasyonu takip eden günlerde Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bir operasyona daha imza attı. Türkiye'ye gelen yabancı plakalı tırdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada şüpheli tırın çekici ve dorsesine gizlenmiş 2020/Şubat ayında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithali yasaklanan toplam 6 bin 880 adet elektronik sigara ve aksamı yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince birkaç gün içerisinde peş peşe gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde, yeşil reçeteli tıbbi ilaç, filtreli sigara kağıdı (makaron), bilgisayar parçası, plastik eldiven, elektronik sigara ve aksamının yaklaşık piyasa değerinin ise 2 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonlar neticesinde savcılık talimatı ile 4 şahıs gözaltına alınırken, yürütülen soruşturmalar devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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