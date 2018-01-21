Almanya'dan Afrin Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin başlattığı Afrin harekatının, önceden kestirilemeyen riskleri de beraberinde getireceğini belirtti.

Gabriel, her iki tarafın da DEAŞ ile mücadele için büyük çaba sarf ettiğini ve kayıplar verdiğini vurgulayarak, Suriye'nin, DEAŞ'a karşı sağlanan başarıdan sonra istikrar ve barış yönünde adımların atılmasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Gabriel, "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor. Bütün çabalar siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemesi gerekiyor" dedi. - BERLİN