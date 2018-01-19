Almanya'dan Afrin Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Suriye'nin kuzeyindeki durumu dikkatle takip ettiğini bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Afrin'e yönelik olası operasyonu yakından takip ettiklerini belirtti. Bakanlık sözcüsü Berlin'de yapılan toplantıda, "Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri olarak ihtiyatlı bir tutum sergilemeye devam edeceğini umuyoruz ve beklentimiz de bu yöndedir. Türkiye'nin Suriye sınırında meşru bazı güvenlik endişelerimiz var. Bunun Türkiye açısından önemini büyük dolayısıyla kaygıların da dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Sözcü, Almanya için önemli olan asıl konunun ise Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerde radikal gruplara odaklanılması olduğunu ifade etti.

( Mustafa Tığlı/İHA)