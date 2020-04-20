Almanya'dan 289 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
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Almanya, Samsun

Almanya'dan 289 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

Almanya'dan 289 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi Almanya'da bulunan 289 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi.

20.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:57
Almanya'dan 289 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

Almanya'dan 289 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

SAMSUN - Almanya'da bulunan 289 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüsler ile yurda yerleştirilecekleri Sinop'a götürüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Almanya'da bulunan 289 Türk vatandaşı uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının daha sonra otobüslerle Sinop'ta bulunan KYK'ya ait yurtlara yerleştirilip buralarda 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenilirken, otobüslerle tayliye işlemi tamamlandı.

Öte yandan bugün içinde İspanya'dan da 250 Türk vatandaşı Samsun'a getirilecek. İspanya'dan kalkacak uçağın 23.30 sıralarında Samsun'a ulaşması bekleniyor. Gelecek vatandaşlar Tokat'taki KYK yurtlarına yerleştirilecek.

Almanya'dan 289 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

Kaynak: İHA

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